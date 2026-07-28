В аэропорту Храброво 28 июля задерживается 48 рейсов, 2 отменены

На вылет задерживается 22 рейса в Москву (Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербург и Казань. Не смогли вовремя вылететь в Калининград пассажиры 26 рейсов из Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и Казани. На вылет и прилет отменены 2 рейса на московском направлении.