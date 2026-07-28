В аэропорту Храброво 28 июля задерживается 48 рейсов, 2 отменены

В расписании калининградского аэропорта Храброво произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 9:20 задерживается прилёт и вылет 48 рейсов. Еще 2 рейса отменили.
На вылет задерживается 22 рейса в Москву (Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербург и Казань. Не смогли вовремя вылететь в Калининград пассажиры 26 рейсов из Москвы (Шереметьево, Домодедово, Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и Казани. На вылет и прилет отменены 2 рейса на московском направлении.
Отметим, что 28 июля Росавиация в 6:42 сообщала, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. Из-за этого в Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.
Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в/из Калининграда сняли в 8:18. Их вводили для обеспечения безопасности полетов.
Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550−550 либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.