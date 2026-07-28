На трассе Челябинск — Троицк введут реверсивное движение на месяц

На автодороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном с 28 июля по 28 августа организуют реверсивное движение. Ограничения вводят на участке с 74-го по 75-й километр (справа по ходу движения), сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
Там начнутся работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды в рамках капитального ремонта трассы. Движение будут регулировать светофоры — автомобили поедут по одной полосе поочередно в обоих направлениях.
Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.
В 2026 году на Южном Урале дорожники планируют отремонтировать более 700 км дорог. Напомним, что в этом году в регионе запустили масштабный проект обновления трасс в южной части Челябинской области.