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На трассе Челябинск — Троицк введут реверсивное движение на месяц

На участке с 74‑го по 75‑й километр будут работать дорожники.

На автодороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном с 28 июля по 28 августа организуют реверсивное движение. Ограничения вводят на участке с 74-го по 75-й километр (справа по ходу движения), сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

Там начнутся работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды в рамках капитального ремонта трассы. Движение будут регулировать светофоры — автомобили поедут по одной полосе поочередно в обоих направлениях.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.

В 2026 году на Южном Урале дорожники планируют отремонтировать более 700 км дорог. Напомним, что в этом году в регионе запустили масштабный проект обновления трасс в южной части Челябинской области.