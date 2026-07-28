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В Самарской области чиновники проиграли суд пенсионерке, которую пытались выселить

В Кошкинском районе Самарской области суд встал на сторону 70-летней женщины в споре с чиновниками о приватизации жилья. Суд удовлетворил иск пенсионерки и одновременно отклонил встречный иск властей о ее выселении. Об этом сообщает прокуратура.

Источник: Коммерсантъ

История началась в 2023 году, когда дом, в котором жила женщина, признали аварийным и подлежащим сносу. Ей предоставили благоустроенное жилье по договору социального найма. После этого пенсионерка неоднократно обращалась с заявлениями о приватизации квартиры, но получала отказы. В итоге она решила отстаивать свои права в суде.

Чиновники, в свою очередь, подали встречный иск — о выселении женщины из занимаемого помещения. Поскольку речь шла о лишении нанимателя жилья, в процессе в обязательном порядке участвовал представитель прокуратуры Кошкинского района.

Во время разбирательства прокурор проанализировал материалы дела и нормы жилищного и гражданского законодательства и пришел к выводу, что требования пенсионерки обоснованы. Надзорное ведомство указало на отсутствие правовых оснований для выселения женщины из единственного жилья и попросило суд удовлетворить иск о приватизации в полном объеме.

Суд принял позицию прокуратуры: за пенсионеркой закреплено право на приватизацию квартиры, а требования о ее выселении отклонены.