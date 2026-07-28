В Самарской области чиновники проиграли суд пенсионерке, которую пытались выселить

История началась в 2023 году, когда дом, в котором жила женщина, признали аварийным и подлежащим сносу. Ей предоставили благоустроенное жилье по договору социального найма. После этого пенсионерка неоднократно обращалась с заявлениями о приватизации квартиры, но получала отказы. В итоге она решила отстаивать свои права в суде.