В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

Иск ООО «Био-Тон» подавала в суд Красноярского района Самарской области. Как следует из судебных материалов, компания решила арендовать участки для выращивания продукции. При объезде земель в районе п. Яблоневый представители компании заметили лошадей и коров без присмотра людей.
«Сотрудниками компании производилась фотофиксация животных в момент нахождения на полях и уничтожение посевов», — указано в судебных материалах.
Специалисты службы безопасности обратились к главе сельского поселения Коммунарский Владимиру Волгушеву. Он сказал, что владельцем животных является многодетный фермер Юрий Иванов.
ООО «Био-Тон» сформировало рабочую группу из сотрудников предприятия. Они оформили документы и указали гибель посевов. Также сотрудники зафиксировали неподалеку давно стоявший тут загон для лошадей, который принадлежал семье фермера.
«В загоне были обнаружены лошади в количестве примерно 30 голов и коровы примерно 5 голов, которые по внешним признакам и индивидуальным особенностям схожи с теми животными, которые уничтожали посевы», — следует из иска компании.
В итоге компания потребовала взыскать с многодетного фермера 1,3 млн рублей. Суд длился три года.
Как рассказал представлявший интересы многодетной семьи адвокат Александр Чекулаев, 27 июля суд вынес решение в пользу семьи фермера. Служители Фемиды посчитали, что позиция компании не доказана. Пока не ясно, будет ли фирма обжаловать решение.