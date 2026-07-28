Axios: санкции США против Ирана оказались эффективнее бомб

Данные разведки США фиксируют углубление экономического кризиса в Исламской Республике, в частности острую нехватку бензина.
«Иранцы хотят, чтобы их перестали бомбить, и хотят денег. Но это почти в обратном порядке. Они действительно хотят денег в первую очередь», — заявил высокопоставленный собеседник Axios.
«Они больше боятся Минфина, чем военного ведомства», — цитирует слова инсайдера издание.
Как отмечается в материале, в ходе предыдущих встреч с американскими посредниками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом иранская сторона ясно дала понять: доступ к финансам для них — главный приоритет.
«Они умоляют Стива и Джареда о деньгах. Они отчаянно в них нуждаются», — отмечает один из сотрудников Белого дома.
Впрочем, другой собеседник портала выразил мнение, что морская блокада и санкции потребуют больше времени для достижения уступок от Тегерана, чем полномасштабная бомбардировочная кампания.
В рамках «кампании максимального давления» администрация Трампа ввела санкции против более чем 1000 человек, судов и самолетов. Ограничения нацелены на нефтяную торговлю, теневую банковскую систему, закупки вооружений и судоходные сети Ирана.
В центре переговоров находится предложение, которое дало бы Ирану и Оману полномочия и потенциальный доход от управления движением через Ормузский пролив. Иран добивается гарантий, что США не повторят атаки, а также требует денег — разблокировки активов и снятия санкций. Трамп, в свою очередь, настаивает на сдаче ядерных материалов.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила Axios, что Трамп отдает предпочтение дипломатическому решению, но оставляет за собой все варианты, если Иран продолжит «террористическую деятельность в Ормузском проливе» или против союзников США в регионе.
Напомним, Вашингтон приостановил военные действия против Ирана в минувшие выходные. Пауза наступила после 13 дней непрерывных атак. 27 июля, президент США сообщил, что иранская сторона сама запросила прямые переговоры для заключения сделки.
Однако в Тегеране эту версию опровергли. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что утверждение американского лидера не соответствует действительности. По его словам, диалог между странами идет исключительно через посредников. В роли переговорщиков выступают Оман, Катар и Пакистан.