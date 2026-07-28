Axios: санкции США против Ирана оказались эффективнее бомб

В центре переговоров находится предложение, которое дало бы Ирану и Оману полномочия и потенциальный доход от управления движением через Ормузский пролив. Иран добивается гарантий, что США не повторят атаки, а также требует денег — разблокировки активов и снятия санкций. Трамп, в свою очередь, настаивает на сдаче ядерных материалов.