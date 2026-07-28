В Перми прогнозируют сильный шквалистый ветер

По мнению синоптиков ГИС-центра ПГНИУ, сегодня в Пермском крае есть значительная вероятность шквалов со скоростью ветра более 20 метров в секунду.
Днем ожидается активный рост грозовых ячеек на западе региона, в зоне основного холодного фронта и на востоке.
К вечеру холодный фронт и наиболее влажная воздушная масса доберутся до Перми. В это время в краевом центре наиболее вероятны дожди и грозы.
Если они начнут формироваться в середине дня, в период максимального прогрева воздуха, то в этом случае может сформироваться сильный шквал, подобный тому, который прошел в 26 мая этого года.