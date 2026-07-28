Отцам солдат вручили медали в Комсомольске-на-Амуре

В конце минувшей недели в Комсомольске-на-Амуре прошла церемония вручения медали общественного признания «Отец солдата». Награды получили родители, воспитавшие настоящих защитников Отечества. Депутат Законодательной Думы края, региональный представитель движения «Отцы России» Константин Юров выразил слова благодарности и соболезнования семьям, чьи сыновья с честью выполнили свой долг. Одним из награжденных стал Виталий Викторович Парамонов — отец Виктора Парамонова. Его сын, отслужив срочную службу, отправился на СВО, попал в 98-ю дивизию ВДВ и погиб под Бахмутом, спасая группу бойцов от вражеских дронов. Виктор награжден орденом Мужества. Медаль «Отец солдата» учреждена движением «Отцы России» в 2023 году. В Хабаровском крае ее уже получили более 200 родителей. Сейчас награду рассматривают для включения в Федеральный реестр — чтобы она стала официальной и могла вручаться на государственном уровне.