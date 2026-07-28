В Омске отремонтировали дорогу на развязке у Ленинградского моста

Как рассказал в своих социальных сетях мэр города Сергей Шелест, рабочие установили там новые гранитные бордюры и оборудовали технические тротуары. Особенно они актуальны в период проливных дождей и таяния снега. Такие тротуары препятствуют сползанию грунта на проезжую часть и облегчают содержание улично-дорожной сети.