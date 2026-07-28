В Омске отремонтировали дорогу на развязке у Ленинградского моста

Ремонт трассы на развязке у Ленинградского моста в столице Омской области провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Как рассказал в своих социальных сетях мэр города Сергей Шелест, рабочие установили там новые гранитные бордюры и оборудовали технические тротуары. Особенно они актуальны в период проливных дождей и таяния снега. Такие тротуары препятствуют сползанию грунта на проезжую часть и облегчают содержание улично-дорожной сети.
«Взамен разрушенных пешеходных дорожек и бордюров вдоль проезжей части вымостили новые плиточные тротуары и установили гранитные бортовые камни. Подрядчику осталось завершить небольшой участок тротуара и установить теплые остановочные павильоны на остановках “Парк Победы” и “ДОСААФ”», — отметил Сергей Шелест.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.