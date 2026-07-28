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На Ростовском рынке изъяли 900 единиц контрафакта

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

На Ростовском рынке изъяли 900 единиц контрафакта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Полицейские проверили три торговые точки на популярном рынке. Там обнаружили одежду и обувь с незаконно нанесенными логотипами известных мировых брендов. В ходе осмотра изъяли около 900 единиц товаров с явными признаками подделки. Всю продукцию направили на экспертизу и поместили в камеру хранения вещественных доказательств. В действиях индивидуальных предпринимателей видны признаки преступления по части один статьи 180 Уголовного кодекса РФ. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.