На Ростовском рынке изъяли 900 единиц контрафакта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Полицейские проверили три торговые точки на популярном рынке. Там обнаружили одежду и обувь с незаконно нанесенными логотипами известных мировых брендов. В ходе осмотра изъяли около 900 единиц товаров с явными признаками подделки. Всю продукцию направили на экспертизу и поместили в камеру хранения вещественных доказательств. В действиях индивидуальных предпринимателей видны признаки преступления по части один статьи 180 Уголовного кодекса РФ. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.