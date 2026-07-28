На Ростовском рынке изъяли 900 единиц контрафакта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Полицейские проверили три торговые точки на популярном рынке. Там обнаружили одежду и обувь с незаконно нанесенными логотипами известных мировых брендов. В ходе осмотра изъяли около 900 единиц товаров с явными признаками подделки. Всю продукцию направили на экспертизу и поместили в камеру хранения вещественных доказательств. В действиях индивидуальных предпринимателей видны признаки преступления по части один статьи 180 Уголовного кодекса РФ. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.
На Ростовском рынке изъяли 900 единиц контрафакта
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.