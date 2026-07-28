Предпринимателям с Камчатки расскажут больше о маркетинге

Слушателям, например, расскажут, почему сейчас клиенты не верят рекламе, как показать стоимость и что в нее входит, чтобы не вызывать раздражения. В качестве спикера выступит эксперт по маркетингу, наставник федеральной программы «Ты предприниматель» Ира Сысуева. Принять участие в вебинаре можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.