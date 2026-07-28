Предпринимателям с Камчатки расскажут больше о маркетинге

Вебинар «Прозрачный маркетинг: как открыто говорить о ценах, сроках, недостатках продукта без потери продаж» пройдет 7 августа в Камчатском крае. Занятие организуют при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Слушателям, например, расскажут, почему сейчас клиенты не верят рекламе, как показать стоимость и что в нее входит, чтобы не вызывать раздражения. В качестве спикера выступит эксперт по маркетингу, наставник федеральной программы «Ты предприниматель» Ира Сысуева. Принять участие в вебинаре можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.