Turkish Airlines возвращается в Минск: билеты на сентябрь уже в продаже

Так, рейс из Минска 21 сентября запланирован на 01:40, прибытие в Стамбул — в 05:20 утра (в Турции и Беларуси одинаковый часовой пояс — Sputnik). Время в пути составит 3 часа 40 минут, стоимость билета — $379.
Для сравнения: национальный перевозчик Belavia на ту же дату предлагает билет в Стамбул за $391, однако время в полете заметно больше — 5 часов 30 минут.
При этом на странице Turkish Airlines, где перечислены все направления, строка «Минск» пока остается неактивной. Официального подтверждения о возобновлении рейсов от самой авиакомпании еще не поступало.
Почему Turkish Airlines ушла из Минска
Turkish Airlines приостановила полеты в Беларусь в феврале 2022 года на фоне конфликта между Россией и Украиной. После этого паузу неоднократно продлевали. В 2023 году короткие рейсы из Минска в Стамбул начала выполнять Southwind Airlines, однако позже ей запретили полеты над территорией Евросоюза.