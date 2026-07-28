Turkish Airlines возвращается в Минск: билеты на сентябрь уже в продаже

Turkish Airlines приостановила полеты в Беларусь в феврале 2022 года на фоне конфликта между Россией и Украиной. После этого паузу неоднократно продлевали. В 2023 году короткие рейсы из Минска в Стамбул начала выполнять Southwind Airlines, однако позже ей запретили полеты над территорией Евросоюза.