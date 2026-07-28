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Turkish Airlines возвращается в Минск: билеты на сентябрь уже в продаже

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Turkish Airlines готовится возобновить полеты в белорусскую столицу, на официальном сайте авиакомпании уже доступны к покупке билеты на рейсы из Минска в Стамбул на конец сентября.

Источник: CC BY-SA 2.0 / Bulent KAVAKKORU / TURKISH AIRLINES TC-JPL

Так, рейс из Минска 21 сентября запланирован на 01:40, прибытие в Стамбул — в 05:20 утра (в Турции и Беларуси одинаковый часовой пояс — Sputnik). Время в пути составит 3 часа 40 минут, стоимость билета — $379.

Для сравнения: национальный перевозчик Belavia на ту же дату предлагает билет в Стамбул за $391, однако время в полете заметно больше — 5 часов 30 минут.

При этом на странице Turkish Airlines, где перечислены все направления, строка «Минск» пока остается неактивной. Официального подтверждения о возобновлении рейсов от самой авиакомпании еще не поступало.

Почему Turkish Airlines ушла из Минска

Turkish Airlines приостановила полеты в Беларусь в феврале 2022 года на фоне конфликта между Россией и Украиной. После этого паузу неоднократно продлевали. В 2023 году короткие рейсы из Минска в Стамбул начала выполнять Southwind Airlines, однако позже ей запретили полеты над территорией Евросоюза.

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