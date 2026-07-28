Рекордный конкурс абитуриентов зафиксирован в ВолгГМУ

Как рассказали в ВолгГМУ, лидирующие позиции по числу заявлений занимают «Стоматология», «Лечебное дело», «Педиатрия». Среди направлений бакалавриата максимальное количество заявлений подано на биологический и биотехнический профили. В магистратуре интересом пользуются управленческие и естественно-научные программы в сфере здравоохранения. Увеличилось и количество желающих учиться платно в медвузе. В 2025 году на договорной основе было подано порядка 7 тысяч заявлений, а в том году этот показатель уже приблизился к 8 тысячам.