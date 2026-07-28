«Все живы?» Сын лётчика спас троих тонущих детей и едва не утонул сам

22-летний Тимофей Харитонов бросился в воду спасать троих тонущих детей. Он вытащил их на поверхность, но перепуганные ребята вцепились в него и едва не утопили спасителя. Молодой человек потерял сознание и перестал дышать. Его спасли собственные родители, которые оказались на берегу — они делали ему искусственное дыхание и массаж сердца, пока не вернули сына к жизни.
Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Крик с воды.
В тот день Тимофей вместе с семьей приехал отдыхать на Лыткинский пруд, расположенный на юге края. Только успели устроиться на берегу, как раздался крик: «Тонут!». На надувном матрасе перевернулись трое детей семи-восьми лет. Мальчики ещё пытались держаться на поверхности, а одна девочка уже ушла под воду. Тимофей сразу бросился к ним.
«Я не видел в тот момент никакой опасности для себя. Думал только о том, что детям нужно помочь. Я хорошо плаваю, глубины не боюсь, хотя раньше никого на воде не спасал», — вспоминает он в разговоре с журналистом krsk.aif.ru.
Молодой человек поднял девочку на поверхность и начал направлять всех троих к берегу. Он рассчитывал, что к нему присоединятся другие взрослые: людей вокруг было много. Но перепуганные дети вцепились в спасителя и стали карабкаться на него. Под их тяжестью Тимофей ушёл под воду.
«Это мой сын».
Анастасия не знала, что первым в воду бросился её сын. Услышав крики, она тоже поплыла помогать. Детей удалось передать людям ближе к берегу. И только после этого женщина заметила ещё одного человека, неподвижно лежащего лицом вниз.
«Я стала толкать его к берегу, пыталась приподнять голову над водой. Подплыл муж и начал помогать. И в какой-то момент я поняла, что этот безжизненный человек — мой сын», — рассказывает Анастасия, мать Тимофея.
Кто-то из отдыхающих бросил сапборд. Тимофея уложили на него и вытащили на берег. Большинство очевидцев произошедшего лишь наблюдали за процессом. Спасать сына стали только его родители. Они освобождали лёгкие Тимофея от воды, делали массаж сердца и искусственное дыхание.
Когда молодой человек очнулся, первым делом хрипло спросил: «Дети живы?» Ему ответили, что все трое спасены, но он словно не поверил и переспросил ещё раз. Затем приехала скорая. Мать детей успела подбежать к машине и поблагодарить спасителя.
Тимофея доставили в реанимацию. Уже через сутки его выписали. Обошлось без физических последствий. Однако Харитоновы никогда не смогут забыть тот день, когда их сын едва не пожертвовал жизнью ради других.
«Вспомнил семью и девушку».
Тимофей говорит, что до последнего не чувствовал страха. Он понял, что теряет силы, лишь когда дети стали забираться на него.
«Я начал захлёбываться и почувствовал, что сил становится всё меньше. Особого страха не было. Перед тем как потерять сознание, вспомнил свою семью и девушку», — говорит молодой человек.
Свой поступок Тимофей связывает с воспитанием. Его отец работает лётчиком-наблюдателем и участвует в борьбе с лесными пожарами.
«Думаю, пример отца на меня повлиял. Меня с детства учили, что людям нужно помогать просто так, не ожидая награды или благодарности. Поэтому мысли остаться на берегу у меня не возникло», — объясняет кадет.
В детстве он, по собственным словам, не совершал громких подвигов, но мог заступиться за младших или девочек. Теперь его решительность спасла троих детей.
Опасная хватка.
Даже для сильного пловца такое спасение может закончиться трагедией. Летом 2025 года 34-летний Дмитрий Бармин бросился в Енисей за тонущей девочкой. Ребёнка спасли, но мужчина погиб: в панике девочка взобралась на него и лишила возможности держаться на поверхности.
Начальник красноярского поисково-спасательного отряда Дмитрий Тырцев объяснял, что к тонущему нужно подплывать сзади, обхватить его рукой и удерживать подбородок над водой. Тогда человек не сможет повиснуть на шее спасателя. В панике утопающий судорожно цепляется за любую опору и способен утащить под воду того, кто пришёл на помощь.
Именно так едва не произошло на Лыткинском пруду. Благодаря помощи родителей на берегу и своевременной реанимации эта история завершилась счастливо. Сам Тимофей героем себя не считает. Для него это было единственно возможное решение.