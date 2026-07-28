Врач Куденко назвала пять признаков дефицита белка в организме

Важно помнить, что не нужно кардинально менять питание за один день. Начните с небольших шагов: добавьте на завтрак яйцо, на обед — кусок рыбы или мяса, а на ужин — творог. Через пару недель вы заметите улучшение самочувствия. Также важно пить достаточно воды, так как белок усваивается только при достаточном количестве жидкости.