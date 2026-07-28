Сын лётчика спас троих тонущих детей и едва не утонул сам

Молодой человек поднял девочку на поверхность и начал направлять всех троих к берегу. Он рассчитывал, что к нему присоединятся другие взрослые: людей вокруг было много. Но перепуганные дети вцепились в спасителя и стали карабкаться на него. Под их тяжестью Тимофей ушёл под воду.