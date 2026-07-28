УФАС возбудило дело против владельца нижегородких АЗС «ESCO» и «Газпромнефть»

Владельца АЗС в Нижегородской области могут привлечь к ответственности за необоснованное повышение цен на бензин. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.
Известно, что предприниматель реализует топливо под брендами «ESCO» и «Газпромнефть». Как показала проверка, хозяйственный субъект в короткие сроки поднял цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95. Владелец заправок уже получал предупреждение, однако проигнорировал его.
Если региональное управление ФАС признает, что бизнесмен нарушил Закон о защите конкуренции, то ему придется заплатить штраф.
Ранее мы писали, что с 29 июля водители в Ветлуге смогут заправить свой автомобиль QR-коду: одна из заправок отменяет систему «чет-нечет».