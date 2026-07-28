УФАС возбудило дело против владельца нижегородких АЗС «ESCO» и «Газпромнефть»

Известно, что предприниматель реализует топливо под брендами «ESCO» и «Газпромнефть». Как показала проверка, хозяйственный субъект в короткие сроки поднял цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95. Владелец заправок уже получал предупреждение, однако проигнорировал его.