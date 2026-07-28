Над восточной частью Финского залива временно ограничили полёты

Финские авиадиспетчеры ввели временные ограничения на полёты над восточной частью Финского залива. Об этом, ссылаясь на на источник в службах управления воздушным движением Евросоюза, пишет ТАСС во вторник, 28 июля.
«В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полёты на высоте ниже 20 км», — заявил собеседник агентства. По предварительным данным, мера должна была действовать примерно до 10:00 по московскому времени. Причины её введения не называются.
Утро 28 июля обернулось задержками для рейсов в Калининград: небо над Ленинградской областью временно закрыли, два вылета отменили. К 9:00 ограничения сняли, но в очереди уже скопилось 45 бортов.
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