Над восточной частью Финского залива временно ограничили полёты

«В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полёты на высоте ниже 20 км», — заявил собеседник агентства. По предварительным данным, мера должна была действовать примерно до 10:00 по московскому времени. Причины её введения не называются.