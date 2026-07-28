3,9 тысяч вакансий: кому готовы платить от 200 тыс. рублей в Волгограде

Волгоградцам, которые ищут работу с доходом от 200 тысяч рублей, самое время присмотреться к рынку. За май и июнь в регионе появилось или обновилось более 3,9 тысячи таких предложений.
При этом 41% приходится на вакансии с вахтовым графиком. Больше только в Астраханской области — 43%. В Краснодарском крае этот показатель значительно ниже — 19%. А в Ростовской области — только 2%.
Оставшиеся 59% дорогих предложений, согласно данным базы вакансий hh.ru, ориентированы в Волгоградской области на соискателей, которые готовы работать только в пределах своего региона.
Чаще всего высокие зарплаты предлагают водителям (19%), сварщикам (16%), машинистам (15%) и разнорабочим (11%). Кроме того, работодатели ценят менеджеров по продажам и работе с клиентами (28%) и менеджеров производственной линии (11%).
Наличие вузовского диплома для таких позиций не всегда является обязательным — в 68% случаев он не требуется. Однако 29% предложений с доходом от 200 тысяч доступны только кандидатам с высшим образованием, а 7% — выпускникам ссузов.
Особое внимание работодатели уделяют профессиональному опыту. 47% вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей предполагают опыт работы до трёх лет, 26% — до шести лет, а 5% — более шести. Дать шанс начинающим специалистам готовы только 21% компаний, предлагающих высокие для региона зарплаты.
Ранее сообщалось, что вакансий для строителей стало меньше на 15% в Волгоградской области.