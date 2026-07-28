«Аллею Героев» в память об участниках СВО открыли в Советской Гавани

— С 2022 года наши земляки встали на защиту страны, выбрав путь мужества и чести. Их пример — это высшее проявление любви к своему дому, своей семье и России. Многие из них продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО, часть ребят вернулась домой в статусе ветеранов спецоперации. Увы, есть и те, к нашей глубокой скорби, кого мы уже никогда не увидим. Они отдали самое дорогое — свои жизни — ради нашего будущего и Победы. В честь всех их — и действующих бойцов, и ветеранов, и погибших — обустроена «Аллея Героев», — отметил глава Советско-Гаванского района Дмитрий Чайка.