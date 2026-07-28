В Николаевске-на-Амуре появятся фонтаны и новая набережная

В Хабаровском крае, в Николаевске-на-Амуре продолжается благоустройство набережной, где появятся фонтаны, новая лестница и читальная зона под открытым небом. Очередной этап работ планируют завершить к ноябрю 2026 года, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём МАХ канале.
«Жители Николаевска-на-Амуре получат современную набережную с фонтанами. К ноябрю этого года завершим очередной этап благоустройства по президентскому нацпроекту», — написал глава региона.
По словам Демешина, проект стал возможен благодаря победе Николаевска-на-Амуре во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Сейчас основные работы идут на склоне набережной. Уже залиты бетонные площадки, выполнена гидроизоляция и установлена система видеонаблюдения.
«Вместо одной лестницы появится две, а между ними — надпись “Николаевск-на-Амуре” с датой основания города. Рядом с лестницами установят пандусы, на двух лестничных площадках зажурчат фонтаны», — рассказал губернатор.
Также на набережной установят современное освещение и скамейки, а для жителей оборудуют читальную зону на свежем воздухе.
«Это будет прекрасное место для отдыха семьёй, прогулок и встреч с друзьями», — отметил Демешин.
Губернатор также сообщил, что в 2026 году муниципалитеты Хабаровского края уже подали восемь заявок на очередной Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Его итоги станут известны в августе.