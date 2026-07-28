В Хабаровском крае похищено 68 тысяч рублей в табачном магазине

По данным суда, преступление было совершено в июне 2026 года. Мужчина, имевший судимости и находившийся в сложном материальном положении, проник в табачный магазин после наступления темноты. Чтобы запугать продавца, он громко крикнул: «Руки в пол, работает ОМОН!». Испуганная сотрудница магазина спряталась за прилавком, чем злоумышленник и воспользовался: он забрал из кассы более 68 тысяч рублей и скрылся.