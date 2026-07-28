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Мишустин призвал делать путешествия на поездах более доступными

Мишустин: железнодорожная инфраструктура должна гарантировать безопасность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Железнодорожные перевозки в России растут, вместе с тем, железнодорожная инфраструктура должна гарантировать стабильную работу транспорта, а путешествия на поездах — становиться более комфортными и безопасными, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин во вторник провел встречу с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Александром Сахаровым.

«Перевозки растут и, конечно, очень важно, чтобы инфраструктура успевала за этой динамикой, гарантировала стабильную работу транспорта, а путешествия на поездах становились более комфортными и безопасными», — отметил Мишустин.

Он добавил, что при проектировании инфраструктуры очень важно, чтобы все было сделано по соответствующим высочайшим стандартам качества и безопасно для людей.