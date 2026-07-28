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Подозреваемого в поджогах задержали в Володарском округе

Полиция в Володарском округе задержала 42-летнего подозреваемого в поджогах строений. Ему инкриминируют поджоги весной 2026 года, а также в 2023 и 2024 годах, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

Полиция в Володарском округе задержала 42-летнего подозреваемого в поджогах строений. Ему инкриминируют поджоги весной 2026 года, а также в 2023 и 2024 годах, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Весной этого года из-за поджога сгорел сарай в поселке Ильиногорск. Сотрудники МЧС и МВД установили, что причиной возгорания стало умышленное занесение открытого источника огня через демонтированное деревянное ограждение участка. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

Задержанный рассказал полицейским, что совершил последний поджог, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По эпизодам прошлых лет, связанным с поджогами неэксплуатируемого двухэтажного здания и еще одной постройки в поселке Ильино, расследование уголовных дел возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал «Ъ-Приволжье», весной полиция сообщала о четырех случаях поджогов бесхозных строений в Ильиногорске.

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