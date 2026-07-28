В Минздраве назвали главный признак вирусного гепатита

«Вирусные гепатиты как у детей, так и у взрослых могут протекать бессимптомно или с мало выраженными симптомами, по которым трудно заподозрить воспаление печени… Наиболее яркий признак гепатита — желтуха, которая в легких случаях проявляется пожелтением склер, белков глаз, а в тяжелых — кожи. При этом моча становится темной, а кал, наоборот, более светлым», — сказал эксперт.