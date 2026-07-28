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В Минздраве назвали главный признак вирусного гепатита

Инфекционист Чуланов назвал желтуху самым ярким признаком вирусных гепатитов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Наиболее ярким признаком вирусных гепатитов является желтуха, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.

«Вирусные гепатиты как у детей, так и у взрослых могут протекать бессимптомно или с мало выраженными симптомами, по которым трудно заподозрить воспаление печени… Наиболее яркий признак гепатита — желтуха, которая в легких случаях проявляется пожелтением склер, белков глаз, а в тяжелых — кожи. При этом моча становится темной, а кал, наоборот, более светлым», — сказал эксперт.

Он уточнил, что признаками гепатита также могут быть общее недомогание, слабость, тошнота, рвота, чувство тяжести в правом подреберье или верхней части живота, повышение температуры тела.