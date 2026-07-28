В Минздраве назвали главный признак вирусного гепатита

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Наиболее ярким признаком вирусных гепатитов является желтуха, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.
«Вирусные гепатиты как у детей, так и у взрослых могут протекать бессимптомно или с мало выраженными симптомами, по которым трудно заподозрить воспаление печени… Наиболее яркий признак гепатита — желтуха, которая в легких случаях проявляется пожелтением склер, белков глаз, а в тяжелых — кожи. При этом моча становится темной, а кал, наоборот, более светлым», — сказал эксперт.
Он уточнил, что признаками гепатита также могут быть общее недомогание, слабость, тошнота, рвота, чувство тяжести в правом подреберье или верхней части живота, повышение температуры тела.