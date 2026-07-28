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Новый статус потерь в Иране вызвал недовольство среди ветеранов

Пентагон изменил статус военных, погибших и пострадавших в конфликте с Ираном, выделив их в особую категорию. Это решение уже вызвало недовольство среди ветеранов. О ситуации пишет издание The Washington Post.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army

На минувшей неделе оборонное ведомство убрало из своей онлайн-базы четыре уведомления о гибели солдат, сославшись на «временный сбой в обработке данных». Позже записи о потерях вернулись в систему, но уже под новым заголовком — «Зарубежные операции по урегулированию чрезвычайных ситуаций». Ранее их относили к миссии «Эпическая ярость» — именно так администрация Трампа обозначила военные действия против Ирана.

Ветераны бьют тревогу: переклассификация может серьезно осложнить получение государственных выплат как для самих военнослужащих, так и для их семей. «То, как вы переклассифицируете людей на уровне бэкэнда, имеет вторичные и третичные последствия», — приводит WP слова Джесс Финукан, представляющей организацию «Ветераны Ирака и Афганистана Америки».

Согласно данным Пентагона, с 28 февраля в ходе конфликта погибли 18 американских военных, еще более 600 получили ранения. Финансовые затраты на операции в Иране уже превысили 37 миллиардов долларов.

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