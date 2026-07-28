Новый статус потерь в Иране вызвал недовольство среди ветеранов

На минувшей неделе оборонное ведомство убрало из своей онлайн-базы четыре уведомления о гибели солдат, сославшись на «временный сбой в обработке данных». Позже записи о потерях вернулись в систему, но уже под новым заголовком — «Зарубежные операции по урегулированию чрезвычайных ситуаций». Ранее их относили к миссии «Эпическая ярость» — именно так администрация Трампа обозначила военные действия против Ирана.