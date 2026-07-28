Медаль к юбилею парашютно-десантного полка вручили сержанту Артуру Патрогину

«Здесь есть общение, социализация. Физически себя держим в форме. Развиваемся, добиваемся спортивных побед. Очень много команд, мы ездим на соревнования. Спорт всегда продлевает жизнь и настроение поднимает», — уточнил Артур Патрогин. «Штурмуем новые высоты. Примером прежде всего нужно быть другим бойцам, которые получили ранения: на этом не заканчивается боевой путь. Он продолжается в борьбе, адаптация идет и в жизни, и на льду. Жизнь продолжается», — заявил кавалер ордена Мужества Сергей Харинов.