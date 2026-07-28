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Медаль к юбилею парашютно-десантного полка вручили сержанту Артуру Патрогину

Мероприятие прошло в центре адаптивных видов спорта в Дзержинске.

Источник: Время

Командира отделения инженерной разведки, инженерно-саперной роты, игрока нижегородской следж-хоккейной команды «Штурм», сержанта Артура Патрогина наградили медалью к 80 юбилею 299 парашютно-десантного полка. Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня ВДВ, посетил вчера, 27 июля, корреспондент ИА «Время Н».

Мероприятие состоялось в центре адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске. В ходе встречи выступил тренер и руководство хоккейной команды «Штурм».

«Очень приятно, благодарен, что помнят. До этого приезжали и награждали, но не так грандиозно», — рассказал Артур Патрогин.

По его словам, в хоккее он уже год, начал тренироваться, как только вернулся из госпиталя. В юности играл в хоккей, но потом на него времени не было.

«Здесь есть общение, социализация. Физически себя держим в форме. Развиваемся, добиваемся спортивных побед. Очень много команд, мы ездим на соревнования. Спорт всегда продлевает жизнь и настроение поднимает», — уточнил Артур Патрогин. «Штурмуем новые высоты. Примером прежде всего нужно быть другим бойцам, которые получили ранения: на этом не заканчивается боевой путь. Он продолжается в борьбе, адаптация идет и в жизни, и на льду. Жизнь продолжается», — заявил кавалер ордена Мужества Сергей Харинов.

Он добавил, что команда уже была во многих городах. Соревнования проходят почти каждый месяц.

«В хоккей играют настоящие мужчины. Бывают и травмы. У меня парочку было сильных, но справляемся. Нужно быть примером», — уточнил Сергей.

Кстати, недавно команда ветеранов СВО «Штурм» одержала победу на фестивале «Искра льда» (0+) в Иванове. Следж-хоккеисты сражались с командами ветеранов СВО из Ивановской и Тамбовской областей.