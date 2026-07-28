Курское УФАС уличило «Калину-ойл» в необоснованном завышении цен на бензин

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции при изменении стоимости топлива у ООО «Сенд» (АЗС под коммерческим обозначением «Калина-ойл»). Речь идет об установлении экономически необоснованных розничных цен на марки АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщили в ведомстве.