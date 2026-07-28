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Курское УФАС уличило «Калину-ойл» в необоснованном завышении цен на бензин

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции при изменении стоимости топлива у ООО «Сенд» (АЗС под коммерческим обозначением «Калина-ойл»). Речь идет об установлении экономически необоснованных розничных цен на марки АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: Коммерсантъ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции при изменении стоимости топлива у ООО «Сенд» (АЗС под коммерческим обозначением «Калина-ойл»). Речь идет об установлении экономически необоснованных розничных цен на марки АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщили в ведомстве.

Компании выдали предупреждение о необходимости устранить нарушения, которые могут ущемлять интересы потребителей, навязывая им невыгодные условия.

В УФАС отметили, что следят за ценообразованием на топливном рынке Курской области и проверяют обоснованность цен, установленных поставщиками.

Накануне стало известно, что воронежское антимонопольное ведомство уличило в нарушениях поставщиков топлива для АЗС. Предупреждения получили ИП Алексей Алекумов, ИП Андрей Питченко и ООО ТК «Движение».

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