В Красноярской БСМП освоили передовую методику протезирования суставов

На базе больницы прошел мастер-класс по технике одномыщелкового эндопротезирования. Его провел приглашенный эксперт из Москвы с большим опытом таких операций. Суть метода в том, что пациенту заменяют не весь коленный сустав, а только поврежденный участок. Это позволяет сохранить здоровые ткани и связочный аппарат.