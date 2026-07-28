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В Красноярской БСМП освоили передовую методику протезирования суставов

Врачи Красноярской БСМП имени Н. С. Карповича повысили квалификацию в лечении заболеваний коленного сустава.

Врачи Красноярской БСМП имени Н. С. Карповича повысили квалификацию в лечении заболеваний коленного сустава. Об этом сообщили в минздраве Красноярского края.

На базе больницы прошел мастер-класс по технике одномыщелкового эндопротезирования. Его провел приглашенный эксперт из Москвы с большим опытом таких операций. Суть метода в том, что пациенту заменяют не весь коленный сустав, а только поврежденный участок. Это позволяет сохранить здоровые ткани и связочный аппарат.

«В отличие от тотального эндопротезирования, эта операция переносится пациентами гораздо легче. Мы исключаем длительную иммобилизацию, а сроки реабилитации значимо сокращаются», — отметил заведующий травматологическим отделением Константин Тутынин.

Метод подходит пациентам с локальными дефектами хряща и кости на ранних стадиях заболевания. Своевременная операция помогает остановить разрушение сустава и избежать более сложного вмешательства в будущем.

Такое лечение относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Теперь жители региона смогут получать его в Красноярской БСМП бесплатно по полису ОМС. Работу проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».