В Красноярской БСМП освоили передовую методику протезирования суставов

Врачи Красноярской БСМП имени Н. С. Карповича повысили квалификацию в лечении заболеваний коленного сустава. Об этом сообщили в минздраве Красноярского края.
На базе больницы прошел мастер-класс по технике одномыщелкового эндопротезирования. Его провел приглашенный эксперт из Москвы с большим опытом таких операций. Суть метода в том, что пациенту заменяют не весь коленный сустав, а только поврежденный участок. Это позволяет сохранить здоровые ткани и связочный аппарат.
«В отличие от тотального эндопротезирования, эта операция переносится пациентами гораздо легче. Мы исключаем длительную иммобилизацию, а сроки реабилитации значимо сокращаются», — отметил заведующий травматологическим отделением Константин Тутынин.
Метод подходит пациентам с локальными дефектами хряща и кости на ранних стадиях заболевания. Своевременная операция помогает остановить разрушение сустава и избежать более сложного вмешательства в будущем.
Такое лечение относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Теперь жители региона смогут получать его в Красноярской БСМП бесплатно по полису ОМС. Работу проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».