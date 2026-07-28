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Волгоград и область накроет экстремальная жара

Чрезвычайную пожароопасность объявили в Волгоградской области до 29 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области снова объявили экстренное предупреждение из-за пожаров. Чрезвычайная опасность накроет Волгоград, Волжский и несколько районов до конца 29 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное МЧС.

В зону риска попали все юго-восточные районы области, а также отдельные северо-восточные и центральные территории. Спасатели просят жителей быть предельно внимательными и осторожными. Не жгите сухую траву, не бросайте непотушенные окурки, не разводите костры. Если заметили возгорание, немедленно звоните по номеру 112.

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