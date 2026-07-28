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Красноярца будут судить за наркотики, найденные при пожаре

Он увлёкся алкоголем и уснул на полу.

Красноярца будут судить за хранение запрещённых веществ. Мужчина увлёкся алкоголем, уснул на полу и устроил пожар. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В мае на улице Ольховая в Красноярске произошло задымление. На место прибыли пожарные и полиция. Но для правоохранителей нашлась другая работа.

Как выяснилось, 39-летний мужчина накануне приобрёл через закладку наркотик массой 0,32 грамма для личного употребления. Дома он поставил кастрюлю на плиту, выпил алкоголь и уснул прямо на полу. Проснулся от шума — в квартире уже были пожарные и полиция. Рядом с ним лежал выпавший из кармана сверток.

Возбуждено уголовное дело по статье о хранении наркотиков в крупном размере. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде, скоро предстанет перед судом.

Ранее мы сообщали, что арестован подросток, насмерть сбивший двух пешеходов в Красноярском крае.