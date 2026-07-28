Красноярца будут судить за наркотики, найденные при пожаре

Как выяснилось, 39-летний мужчина накануне приобрёл через закладку наркотик массой 0,32 грамма для личного употребления. Дома он поставил кастрюлю на плиту, выпил алкоголь и уснул прямо на полу. Проснулся от шума — в квартире уже были пожарные и полиция. Рядом с ним лежал выпавший из кармана сверток.