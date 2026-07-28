На дорогах Калининградской области с начала года погибло 50 человек

В Калининградской области с начала 2026 года на дорогах в авариях погибло уже 50 человек, еще 575 поулчили травмы различной степени тяжести. Всего было зарегистрировано 497 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.