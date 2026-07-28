Мошенники обогатились на 43 миллиона рублей за неделю с помощью нижегородцев

43 миллиона рублей жители Нижегородской области «подарили» аферистам на неделе с 20 по 26 июля. В полиции зарегистрировали 51 преступление с признаками мошенничества, рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Самой популярной мошеннической схемой в полиции назвали «Звонок от службы безопасности банка» — зафиксировано 16 таких случаев. На втором месте в топе излюбленных схем обмана аферистов находится «Предложение дополнительного заработка» — 12 случаев. Еще девять подобных преступлений злоумышленники совершили при онлайн-сделках купли-продажи.
Так, жертвой телефонных мошенников стал 78-летний житель Нижегородского района. Ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками полиции и заявили, что его сбережения могут перевести в недружественную страну. Чтобы «спасти» деньги, пенсионера убедили передать наличные и ценности курьеру.
Мужчина встретился с женщиной-курьером у дома на улице Белинского и отдал ей 8,2 миллиона рублей. На следующий день он передал той же женщине 17 золотых монет с сертификатами на сумму 5,1 миллиона рублей. В итоге мужчина лишился 13,4 миллиона рублей.
42-летняя жительница Бора поверила мошенникам, которые предложили заработать с помощью криптовалюты. Неизвестные убедили женщину перевести на чужие счета все свои сбережения, а также деньги, полученные после гибели супруга. Инвестиции обернулись потерей почти пяти миллионов рублей.
А 42-летний житель Советского района Нижнего Новгорода нашел на сайте объявление о продаже байдарки. Продавец в мессенджере попросил предоплату 25 000 рублей и пообещал доставить товар транспортной компанией в течение нескольких дней. Когда товар не пришел в обещанный день, мужчина обратился в транспортную компанию, где ему сообщили, что отправка на его имя не оформлялась. После этого объявление на сайте исчезло, а продавец перестал отвечать на сообщения.
Ранее 20-летний студент, которого обманули мошенники, забрал у пожилой нижегородки полмиллиона рублей. Молодого человека заключили под стражу.