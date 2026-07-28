Мошенники обогатились на 43 миллиона рублей за неделю с помощью нижегородцев

А 42-летний житель Советского района Нижнего Новгорода нашел на сайте объявление о продаже байдарки. Продавец в мессенджере попросил предоплату 25 000 рублей и пообещал доставить товар транспортной компанией в течение нескольких дней. Когда товар не пришел в обещанный день, мужчина обратился в транспортную компанию, где ему сообщили, что отправка на его имя не оформлялась. После этого объявление на сайте исчезло, а продавец перестал отвечать на сообщения.