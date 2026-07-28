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«Паутина» вычисляет машины с подложными номерами на дорогах Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года в городе более 60 водителей привлекли к ответственности за установку подложных регистрационных знаков и управление такими автомобилями.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года в городе более 60 водителей привлекли к ответственности за установку подложных регистрационных знаков и управление такими автомобилями.

Выявлять машины инспекторам помогает система «Паутина», которая отслеживает их местонахождение и маршрут.

Накануне сотрудники ДПС остановили Mercedes с подложным номером. За рулем находился 18-летний красноярец без водительского удостоверения.

На водителя составили три административных материала. Общая сумма штрафов может достигнуть 19 тысяч рублей. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.