«Паутина» вычисляет машины с подложными номерами на дорогах Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года в городе более 60 водителей привлекли к ответственности за установку подложных регистрационных знаков и управление такими автомобилями.
Выявлять машины инспекторам помогает система «Паутина», которая отслеживает их местонахождение и маршрут.
Накануне сотрудники ДПС остановили Mercedes с подложным номером. За рулем находился 18-летний красноярец без водительского удостоверения.
На водителя составили три административных материала. Общая сумма штрафов может достигнуть 19 тысяч рублей. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.