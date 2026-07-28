В Омской области омич поднял флаг района на вершине вулкана

Житель Омской области Иван Иванов во время командировки на Камчатку совершил восхождение на известные вулканы полуострова. Он поднялся на перевал Вулканологов высотой 3 300 метров и на вершину Ключевской сопки, расположенную на отметке 4 750 метров над уровнем моря. Об этом стало известно из публикации газеты «Сибирский труженик».