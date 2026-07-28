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В Омской области омич поднял флаг района на вершине вулкана

На вершине Ключевской сопки он развернул флаг Седельниковского района.

Источник: газета «Сибирский труженик»

Житель Омской области Иван Иванов во время командировки на Камчатку совершил восхождение на известные вулканы полуострова. Он поднялся на перевал Вулканологов высотой 3 300 метров и на вершину Ключевской сопки, расположенную на отметке 4 750 метров над уровнем моря. Об этом стало известно из публикации газеты «Сибирский труженик».

На вершинах омич развернул флаг своей малой родины — Седельниковского района. Фотографиями, сделанными во время восхождения, он поделился с редакцией издания.

Это не первое подобное достижение Ивана Иванова: 7 августа 2025 года он поднял флаг района на вершине горы Белуха Восточная на Алтае.

На кадрах, присланных путешественником 27 июля, запечатлены вулканы Камень и Ключевская сопка с перевала Вулканологов, а также сам Иван на вершине Ключевской сопки.