В Омской области омич поднял флаг района на вершине вулкана

Житель Омской области Иван Иванов во время командировки на Камчатку совершил восхождение на известные вулканы полуострова. Он поднялся на перевал Вулканологов высотой 3 300 метров и на вершину Ключевской сопки, расположенную на отметке 4 750 метров над уровнем моря. Об этом стало известно из публикации газеты «Сибирский труженик».
На вершинах омич развернул флаг своей малой родины — Седельниковского района. Фотографиями, сделанными во время восхождения, он поделился с редакцией издания.
Это не первое подобное достижение Ивана Иванова: 7 августа 2025 года он поднял флаг района на вершине горы Белуха Восточная на Алтае.
На кадрах, присланных путешественником 27 июля, запечатлены вулканы Камень и Ключевская сопка с перевала Вулканологов, а также сам Иван на вершине Ключевской сопки.