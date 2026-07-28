В Калининграде на Московском проспекте планируют оборудовать новую автобусную остановку

Администрация Калининграда ищет подрядчика для устройства остановочного пункта «Улица Миклухо-Маклая» на Московском проспекте по направлению из центра. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Подрядчика планируют определить 31 июля. Согласно документации, выполнить работы необходимо в течение 125 календарных дней с момента заключения контракта.
Согласно проекту, каркас павильона изготовят из стальных профильных труб, а крышу, заднюю и боковые стенки выполнят из закалённого стекла. Конструкция будет остеклена с трёх сторон. Остановку оборудуют навесом, скамейкой, урной и информационным коробом.
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