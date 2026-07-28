Во Владимире открыли центр для ветеранов специальной военной операции

Уточним, что центр открыли в переоборудованных помещениях торгового центра «Восток» на базе областной спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва. Там ветераны СВО смогут заниматься фиджитал-боксом, настольным теннисом, аэрохоккеем и армспортом, улучшать общую физическую подготовку. Кроме того, в учреждении есть игровые приставки и отдельная зона для общения и отдыха. В ближайшем будущем еще один спортивный центр для ветеранов СВО откроют в Кольчугине, а далее — в Александрове и Коврове.