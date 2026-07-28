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Россияне рассказали, на что тратят свою зарплату

Треть россиян сразу после получения зарплаты переводит часть денег на вклад или накопительный счет.

Треть россиян сразу после получения зарплаты переводит часть денег на вклад или накопительный счет. Об этом говорится в исследовании, которое приводит РИА Новости.

По данным аналитиков, так поступают 34% опрошенных. Еще каждый третий в первую очередь оплачивает кредиты и коммунальные услуги. 17% формируют резерв на текущие расходы, 10% совершают заранее запланированные крупные покупки, а 6% не придерживаются четкого порядка распределения доходов.

Почти 40% россиян начинают ограничивать повседневные траты уже через 5−7 дней после зарплаты. Каждый четвертый переходит к экономии через 2−4 дня, а 6% начинают экономить прямо в день получения денег. Главная причина экономии, по словам участников исследования, желание сохранить часть дохода до следующей зарплаты. Так ответили 36% опрошенных. Еще каждый четвертый объяснил сокращение расходов необходимостью оплачивать обязательные платежи, а 18% хотят увеличить накопления.

Чаще всего россияне сокращают необязательные бытовые покупки. Также они реже ходят в кафе и рестораны, уменьшают расходы на развлечения, откладывают покупку одежды и техники, а некоторые стараются меньше пользоваться такси.