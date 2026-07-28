Россияне рассказали, на что тратят свою зарплату

Треть россиян сразу после получения зарплаты переводит часть денег на вклад или накопительный счет. Об этом говорится в исследовании, которое приводит РИА Новости.
По данным аналитиков, так поступают 34% опрошенных. Еще каждый третий в первую очередь оплачивает кредиты и коммунальные услуги. 17% формируют резерв на текущие расходы, 10% совершают заранее запланированные крупные покупки, а 6% не придерживаются четкого порядка распределения доходов.
Почти 40% россиян начинают ограничивать повседневные траты уже через 5−7 дней после зарплаты. Каждый четвертый переходит к экономии через 2−4 дня, а 6% начинают экономить прямо в день получения денег. Главная причина экономии, по словам участников исследования, желание сохранить часть дохода до следующей зарплаты. Так ответили 36% опрошенных. Еще каждый четвертый объяснил сокращение расходов необходимостью оплачивать обязательные платежи, а 18% хотят увеличить накопления.
Чаще всего россияне сокращают необязательные бытовые покупки. Также они реже ходят в кафе и рестораны, уменьшают расходы на развлечения, откладывают покупку одежды и техники, а некоторые стараются меньше пользоваться такси.