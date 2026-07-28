Россияне рассказали, на что тратят свою зарплату

Почти 40% россиян начинают ограничивать повседневные траты уже через 5−7 дней после зарплаты. Каждый четвертый переходит к экономии через 2−4 дня, а 6% начинают экономить прямо в день получения денег. Главная причина экономии, по словам участников исследования, желание сохранить часть дохода до следующей зарплаты. Так ответили 36% опрошенных. Еще каждый четвертый объяснил сокращение расходов необходимостью оплачивать обязательные платежи, а 18% хотят увеличить накопления.