Как работает мошенническая схема с домовыми чатами

Мошенники притворяются представителями управляющей компании и предлагают гражданам вступить в домовой чат. Под этим предлогом злоумышленники получают доступ к профилям жертв на «Госуслугах», сообщил ТАСС депутат Госдумы Илья Вольфсон.
«Преступники берут за основу обыденную тему, где у любого человека минимальный уровень тревоги. Вам пишет вроде бы “представитель УК”, обращается по имени-отчеству, предлагает вступить в домовой чат — что тут может насторожить? Но как только вы передаете какой-либо код из СМС или переходите по предложенной ссылке, вы своими руками отдаете ключи от собственной жизни», — объяснил парламентарий.
Депутат уточнил, что теперь мошенники опираются на «доверие и бытовые вопросы», а не пытаются запугать жертв или выбить их из колеи, представляясь сотрудниками Центробанка или прокуратуры.
«Современный обман опасен не сложностью технологий, а тем, насколько близко он подбирается к нашей повседневной жизни», — подчеркнул Вольфсон.
Он объяснил, что для жертвы мошенников главное — не впадать в оцепенение. Именно на подобную паузу рассчитывают преступники. В первую очередь нужно закрыть профиль через приложение банка или МФЦ. Следующий шаг — отвязать в профиле все чужие адреса электронной почты и номер телефона, а также отозвать все появившиеся согласия и разрешения.
Вторым этапом является защита недвижимости и проверка электронных подписей. Для этого нужно найти на «Госуслугах» услугу «Внесение в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия» и воспользоваться ей. После этого Росреестр будет отклонять любые документы по доверенности или с ЭЦП.
Еще одно важное действие — подача заявления о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК) и попытке мошенничества (ст. 159 УК) в правоохранительных органах. В нем следует подробно описать хронологию инцидента.
«Подробно опишите хронологию: как вам написали, какой код вы ввели, когда потеряли доступ», — заявил депутат.
Он добавил, что критически важным моментом является получение «Талона-уведомления» с номером КУСП (Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях). Именно этот документ является официальным доказательством того, что все действия от имени гражданина совершили мошенники.
Схема с возвратом средств за отопление.
Ранее в МВД сообщили, что мошенники, маскируясь под управляющие компании, рассылают потенциальным жертвам уведомления с предложением «вернуть переплату за отопление». В сообщениях указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денежных средств.
В МВД России напомнили, что реальные организации не оформляют возвраты подобным способом и не просят вводить банковские данные на сомнительных сайтах.
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