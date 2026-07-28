В какие регионы отправятся арбузы из Астраханской области

На основе данных из открытых источников, розничная цена на арбузы в июле 2026 года сильно варьируется в зависимости от сезонности и места покупки. На рынках Астраханской области — от 45 рублей за килограмм, в Краснодарском крае и Ростовской области — от 70 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — от 93.