В какие регионы отправятся арбузы из Астраханской области

В Астраханской области раньше срока начался сбор скороспелых сортов арбузов. Первые партии бахчевых поступят на рынки Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
Раннего урожая аграриям села Восток Енотаевского района удалось достичь благодаря комбинированному методу выращивания: рассаду предварительно подращивали в тепличных условиях, а 20 апреля перенесли в открытый грунт.
Ключевую роль в формировании сладкого вкуса арбузов сыграл местный климат: обилие солнечных дней обеспечило арбузам необходимую сахаристость и сочность.
Как сообщил губернатор Игорь Бабушкин, фермеры села Восток планируют собрать около 500 тонн арбузов, а всего бахчевые в регионе занимают около восьми тысяч гектаров.
На основе данных из открытых источников, розничная цена на арбузы в июле 2026 года сильно варьируется в зависимости от сезонности и места покупки. На рынках Астраханской области — от 45 рублей за килограмм, в Краснодарском крае и Ростовской области — от 70 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — от 93.
На Дону сезон арбузов еще не наступил, на местных полях ягода нальется соком ближе к августу. Сейчас здесь торгуют завозной — из Азербайджана и Дагестана.
Чтобы купить лакомство и потом об этом не пожалеть, нужно уметь его выбирать.
Как рассказали в региональном филиале центра оценки безопасности и качества сельхозпродукции АПК, есть безошибочные признаки, по которым можно определить зрелость и вкусовые качества арбуза.
Среди них — внешний вид хвостика. Некоторые считают, что его сухость — показатель спелости. «Но хвостики нередко обламываются при перевозке», — предупреждают специалисты. Надежнее проверить по старинке, постучав по плоду: если звук звонкий, больше шансов, что ягода уже поспела. Также оцените внешний вид: корка должна быть твердой, без трещин и пятен.
Еще один важный нюанс: так называемое земляное пятно (часть плода, которая соприкасалась с почвой) при зрелости арбуза будет широким и ярко-желтым.
Немногие знают, что всю кожуру ягоды перед едой необходимо снять, потому что в ней скапливаются вредные вещества. К тому же ранние плоды обрабатывают стимуляторами роста.
Из года в год специалисты также советуют не покупать бахчевые у дороги. Хотя некоторые любители арбузов умудряются приобретать в таких местах даже разрезанные. В областном центре оценки безопасности и качества сельхозпродукции АПК предупредили, что отравление некачественными бахчевыми может быть сильным, вплоть до летального исхода.