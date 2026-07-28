Производитель индейки из Ставрополья увеличил выработку

Предприятие Ставропольского края по производству индейки увеличило выработку продукции в вакуумной упаковке на 6% за последние полгода. Таких результатов удалось достичь благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
«Пилотным стал процесс изготовления продукции в вакуумной упаковке. За полгода повысили выработку на 6%. При этом выручка выросла на 9%. Также перенастроили работу персонала. Экономический эффект составил более 3 млн рублей», — сказал министр экономического развития региона Антон Доронин.
На сегодня 104 предприятия Ставропольского края стали участниками проекта по повышению производительности труда. К 2030 году в планах привлечь еще около 40. В приоритете отрасли с высокой занятостью — сельское хозяйство, промышленность, жилищно-коммунальная сфера, туристическая индустрия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.