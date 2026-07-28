Производитель индейки из Ставрополья увеличил выработку

«Пилотным стал процесс изготовления продукции в вакуумной упаковке. За полгода повысили выработку на 6%. При этом выручка выросла на 9%. Также перенастроили работу персонала. Экономический эффект составил более 3 млн рублей», — сказал министр экономического развития региона Антон Доронин.