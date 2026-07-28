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Крымский мост открыт для движения транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.

Источник: РИА "Новости"

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Транспорт был остановлен в 10.34, ограничения продлились менее получаса.

Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.

С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.

С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, на развязке Тамань — Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.

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