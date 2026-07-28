XXX фестиваль «Аист над Амуром» прошел в селе Ачан

26 июля в селе Ачан состоялся XXX районный фестиваль творчества малочисленных народов Севера «Аист над Амуром». Мероприятие объединило два юбилея — 375-летие села Ачан и 40-летие образцового детского фольклорного ансамбля «Тасима» Национального культурного центра «Силэмсэ» имени Н. П. Гейкер. Фестиваль приурочили к Году единства народов России. В конкурсной программе участвовали 5 творческих коллективов — 81 человек из сел Ачан, Джуен, Омми и Вознесенское. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» свои работы представили мастера из Амурска и национальных сел. В конкурсе национальной кухни 13 поваров приготовили более 200 блюд. Также прошли дефиле национальных костюмов и конкурс на лучшее национальное жилище. На сцене выступили эвенская певица Татьяна Игнатенко (Гявук) из Хабаровска, солистка Анна Магонова из Амурска, а также коллективы из Комсомольска-на-Амуре, Ульчского района и поселка Эльбан. В номинации «Концертная программа» победил Национальный культурный центр «Силэмсэ» имени Н. П. Гейкер из села Ачан. В номинации «Национальная кухня» первое место разделили Елена Репина (Джуен), Полина Бельды (Омми) и Дарья Бояркина (Вознесенское). Общее число участников и гостей фестиваля превысило 500 человек.