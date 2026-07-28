В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики энтеровирусных инфекций

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Главными мерами профилактики энтеровирусных инфекций являются соблюдение личной гигиены, купание только в разрешенных местах с обязательным приемом душа после плавания, использование индивидуальных пляжных принадлежностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Основными мерами профилактики энтеровирусных инфекций (ЭВИ) являются ограничение контакта с заболевшими лицами, соблюдение правил личной гигиены, купание в открытых водоемах только в разрешенных местах с обязательным приемом душа после плавания, использование индивидуальных пляжных принадлежностей, бутылок с питьевой водой», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что пить нужно только бутилированную или кипяченую воду. Энтеровирусы могут попадать в организм при контакте с заболевшим человеком, с загрязненной водой, через грязные руки или предметы.
При посещении бассейнов и аквапарков необходимо принимать гигиенический душ до и после плавания. Использование чужих полотенец, бутылок с питьевой водой, игрушек, очков для плавания способствует распространению ЭВИ.
«Не покупайте еду с рук, в не санкционированных местах, фрукты, ягоды и овощи мойте только чистой питьевой водой. Обязательно мойте руки с мылом после возвращения с улицы, после туалета, перед едой и после купания, не прикасайтесь грязными руками к лицу», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что с 27 июля по 7 августа будет работать Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции. Граждане смогут получить консультации о мерах личной и общественной профилактики заболевания. Особое внимание будет уделено правилам безопасности во время отдыха в детских летних оздоровительных организациях, лагерях и на курортах.