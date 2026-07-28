В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики энтеровирусных инфекций

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что с 27 июля по 7 августа будет работать Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции. Граждане смогут получить консультации о мерах личной и общественной профилактики заболевания. Особое внимание будет уделено правилам безопасности во время отдыха в детских летних оздоровительных организациях, лагерях и на курортах.