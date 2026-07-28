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Прокуратура проверяет гибель 13-летнего подростка в Янтарном, купавшегося вне пляжа

Школьник из Петербурга утонул в море, его тело нашли на следующий день. На.

Источник: Kaliningradnews

месте работал межрайонный прокурор.

В Янтарном городском округе утонул 13-летний подросток, приехавший на отдых с семьёй из Санкт-Петербурга. Трагедия произошла 25 июля, когда мальчик вместе с отчимом купался в месте, не оборудованном для этого. Его тело вынесло на берег на следующий день, 26 июля.

На месте происшествия работу правоохранительных органов координировал Светлогорский межрайонный прокурор. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, ход и результаты процессуальной проверки.