Прокуратура проверяет гибель 13-летнего подростка в Янтарном, купавшегося вне пляжа

В Янтарном городском округе утонул 13-летний подросток, приехавший на отдых с семьёй из Санкт-Петербурга. Трагедия произошла 25 июля, когда мальчик вместе с отчимом купался в месте, не оборудованном для этого. Его тело вынесло на берег на следующий день, 26 июля.