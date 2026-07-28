В Зеленоградске неизвестные разгромили фонари, украшавшие газоны сквера «Вектор»

В Зеленоградске вандалы повредили светильники, установленные на газонах сквера «Вектор». Об этом администрация округа пишет в своей группе во «ВКонтакте».
По словам властей, восстанавливать фонари в сквере приходится регулярно. После очередного погрома за ремонт взялись сотрудники МАУ «Зелсвет». Жителей и гостей города просят бережнее относиться к муниципальному имуществу.
В Балтийске вандалы разгромили бунгало и детское оборудование на центральном пляже. Восстанавливать всё пришлось за счёт муниципалитета. Потраченные на ремонт деньги собирались направить на развитие зоны отдыха.