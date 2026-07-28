Свердловчане стали реже путешествовать по региону

При этом число поездок внутри страны наоборот, увеличилось. В 2025 году число туров по Краснодарскому краю составило 59,1 тысячи, а в 2024 году — 55,1 тысячи. Увеличилось и число поездок в Санкт-Петербург — с 19,9 тысячи до 21,3 тысячи. В Москву свердловчане тоже стали ездить чаще — число поездок выросло с 16,1 тысячи до 16,8 тысячи.