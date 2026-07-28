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Сломанную вандалами лавку восстановили в сквере на Борисевича

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Красноярска сообщила в чат главы города Сергея Верещагина о поврежденной мебели в сквере возле дома № 1 г на улице Борисевича.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Красноярска сообщила в чат главы города Сергея Верещагина о поврежденной мебели в сквере возле дома № 1 г на улице Борисевича.

По ее словам, группа подростков прыгала на лавке с навесом, выломала доски и расшатала конструкцию.

Специалисты управления зеленого строительства восстановили каркас и вернули поврежденные элементы на место. Одновременно они проверили другую мебель в сквере и отремонтировали снаряды на площадке для собак.

В управлении подчеркнули, что порча городского имущества влечет ответственность. Очевидцев подобных случаев просят звонить в полицию по номеру 102, сообщая место, время и приметы нарушителей.