Сломанную вандалами лавку восстановили в сквере на Борисевича

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Красноярска сообщила в чат главы города Сергея Верещагина о поврежденной мебели в сквере возле дома № 1 г на улице Борисевича.
По ее словам, группа подростков прыгала на лавке с навесом, выломала доски и расшатала конструкцию.
Специалисты управления зеленого строительства восстановили каркас и вернули поврежденные элементы на место. Одновременно они проверили другую мебель в сквере и отремонтировали снаряды на площадке для собак.
В управлении подчеркнули, что порча городского имущества влечет ответственность. Очевидцев подобных случаев просят звонить в полицию по номеру 102, сообщая место, время и приметы нарушителей.