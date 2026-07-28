В Калининградской области нашли янтарную каплю необычной формы

«Смола реликтовых сосен стекала на ветку и, подобно воде, приобретала сферическую форму капли. Если она под собственным весом падала в воду, то в такой форме и застывала. В нашем случае капля стала с одной стороны плоской из-за падения на землю. Образец сохранил отпечаток рельефа. В моей практике это первый подобный экземпляр», — рассказала специалист.