В Калининградской области нашли янтарную каплю необычной формы

В Калининградской области на Янтарном комбинате обнаружили уникальный янтарь каплевидной формы. Экземпляр размером 8 на 8 сантиметров и весом 84 грамма стал первой подобной находкой за всю историю предприятия, сообщили в пресс-службе комбината.
Янтарные капли считаются одной из редких разновидностей балтийского янтаря наряду с самородками и инклюзами. Обычно их размер составляет около 2,5 сантиметра, поэтому столь крупные образцы встречаются раз в несколько лет.
Необычный камень нашли на этапе ручной сортировки янтаря. Из-за причудливой формы сотрудники предприятия назвали находку «Брокколи». Особенность экземпляра заключается в том, что с одной стороны он сохранил характерный для капли округлый натек, а с другой оказался совершенно плоским.
Как пояснила геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина, янтарные капли образовались около 40 миллионов лет назад из смолы реликтовых сосен.
«Смола реликтовых сосен стекала на ветку и, подобно воде, приобретала сферическую форму капли. Если она под собственным весом падала в воду, то в такой форме и застывала. В нашем случае капля стала с одной стороны плоской из-за падения на землю. Образец сохранил отпечаток рельефа. В моей практике это первый подобный экземпляр», — рассказала специалист.
На комбинате отметили, что найденная капля станет основой для создания уникального художественного изделия. Для этого ее передадут художникам предприятия.
Самая крупная янтарная капля в коллекции комбината была добыта в Приморском карьере в 2023 году. Ее диаметр составляет 8,5 сантиметра, а вес — 226 граммов. Она хранится в музее предприятия вместе с другими редкими находками, среди которых инклюзы «Стрекоза» и «Таракан», а также самоцвет «Янтарное сердце».