Движение ограничат на участке Рождественской в Нижнем Новгороде в августе

Машины не смогут проехать от площади Маркина до улицы Широкой в период с 00:01 до 05:00. Запрет будет действовать в ночь с 1 на 2 августа, с 8 на 9 августа, с 15 на 16 августа, с 22 на 23 августа, а также с 29 на 30 августа.