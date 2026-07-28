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Движение ограничат на участке Рождественской в Нижнем Новгороде в августе

Водители смогут объехать закрытый участок по прилегающим улицам.

Источник: Живем в Нижнем

Автомобилистов предупредили о дорожных ограничениях на участке улицы Рождественской в Нижнем Новгороде. Информацией поделились в пресс-службе городской администрации.

Машины не смогут проехать от площади Маркина до улицы Широкой в период с 00:01 до 05:00. Запрет будет действовать в ночь с 1 на 2 августа, с 8 на 9 августа, с 15 на 16 августа, с 22 на 23 августа, а также с 29 на 30 августа.

Объехать данную зону предлагается по прилегающим улицам.

Фото: администрация Нижнего Новгорода.

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