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ВолгГМУ установил абсолютный рекорд по числу абитуриентов-бюджетников

В лидерах — специальности «Стоматология», «Лечебное дело» и «Педиатрия».

Волгоградский государственный медуниверситет завершил приём заявлений от абитуриентов, рассчитывающих получить бесплатное образование. Всего подано 41 394 заявлений, из них на бюджет — 22 422.

В лидерах — специальности «Стоматология», «Лечебное дело» и «Педиатрия».

Платное обучение также демонстрирует растущую привлекательность, подчёркивают в пресс-службе вуза. Если в 2025 году на договорной основе готовы были обучаться около семи тысяч абитуриентов, то в 2026 году уже около восьми тысяч, при этом приём заявлений ещё продолжается.

«Увеличение числа абитуриентов практически по всем направлениям подготовки свидетельствует о расширении географии поступающих и укреплении позиций вуза как одного из ведущих в стране», — считает ответственный секретарь приемной комиссии ВолгГМУ Сергей Веремеенко.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал о расценках на высшее образование в Волгограде.