ВолгГМУ установил абсолютный рекорд по числу абитуриентов-бюджетников

Платное обучение также демонстрирует растущую привлекательность, подчёркивают в пресс-службе вуза. Если в 2025 году на договорной основе готовы были обучаться около семи тысяч абитуриентов, то в 2026 году уже около восьми тысяч, при этом приём заявлений ещё продолжается.